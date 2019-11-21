Чт, 21.11.2019
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Внук Пугачевой прыгнул с небоскреба в Дубае

Никита Пресняков

ФОТО: Instagram

Старший внук Аллы Пугачевой, 28-летний Никита Пресняков, который является лидером группы Multiverse, вместе со своей женой улетели в ОАЭ. На отдыхе пара решилась на весьма эпатажный поступок, передает Сегодня.

Так, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова вместе со своей супругой Аленой Красновой выбрали экстремальный вид отдыха – троллей. Влюбленные вместе прыгнули с небоскреба в Дубае. Как это было – Никита Пресняков показал на своей странице в Instagram, а также поделился впечатлениями, отметив, что было не так уж и страшно.

Веселая штучка в Дубае, не сказал бы что захватывает от скорости, но если представить что ничего не держит, то ощущение будто летишь между зданий как супермэн! Алена Краснова ехала параллельно со мной на соседнем тросе,

– написал Никита Пресняков под видео.

Видео смотри ЗДЕСЬ!

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