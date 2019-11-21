Внук Пугачевой прыгнул с небоскреба в Дубае

Так, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова вместе со своей супругой Аленой Красновой выбрали экстремальный вид отдыха – троллей. Влюбленные вместе прыгнули с небоскреба в Дубае. Как это было – Никита Пресняков показал на своей странице в Instagram, а также поделился впечатлениями, отметив, что было не так уж и страшно.