Внук Пугачевой прыгнул с небоскреба в Дубае

Старший внук Аллы Пугачевой, 28-летний Никита Пресняков, который является лидером группы Multiverse, вместе со своей женой улетели в ОАЭ. На отдыхе пара решилась на весьма эпатажный поступок, передает Сегодня.
Так, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова вместе со своей супругой Аленой Красновой выбрали экстремальный вид отдыха – троллей. Влюбленные вместе прыгнули с небоскреба в Дубае. Как это было – Никита Пресняков показал на своей странице в Instagram, а также поделился впечатлениями, отметив, что было не так уж и страшно.
Веселая штучка в Дубае, не сказал бы что захватывает от скорости, но если представить что ничего не держит, то ощущение будто летишь между зданий как супермэн! Алена Краснова ехала параллельно со мной на соседнем тросе,
– написал Никита Пресняков под видео.
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