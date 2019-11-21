Чт, 21.11.2019
Галерея: скорее смотрите, что творилось в субботу вечером на круизном судне Baltic Queen Таллинн-Стокгольм СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Сексуальнее Волочковой: Светлана Лобода в купальнике сделала поперечный шпагат на пляже

Свталана Лобода

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

37-летняя Светлана Лобода поделилась яркими моментами отдыха на курорте. Исполнительница хита «Пуля-дура» показала провокационный образ, пишет Cosmo.

Певица гастролирует по Азии. Эксцентричная блондинка успешно выступила в Салале, втором по населению городе в Омане. После концерта поп-звезда решила расслабиться на пляже. Она провела свободное время на побережье Аравийского моря.

Светлана сделала яркие кадры на фоне живописной локации в виде пальм и песков. Она облачилась в черный слитный купальник, который хорошо сидел на ее изящной фигуре. Секс-бомба распустила волосы и позволила белокурым локонам развеваться по ветру.

Светлана Лобода на пляже в Омане
Светлана Лобода на пляже в Омане
instagram.com/lobodaofficial/
 
Артистка прикрыла глаза от палящего солнца очками. Ее шею украсили золотые цепочки, а руку — многочисленные браслеты. Лобода села на надувной банан и продемонстрировала свою удивительную растяжку. «Не паникуем. Всё идет согласно плану», — отметила певица, намекая на скорый выход нового альбома.
Пляжный образ певицы
Пляжный образ певицы
instagram.com/lobodaofficial/
 
Блондинка позировала, сделав поперечный шпагат. Она подразнила поклонников строчками из своей новой композиции, сохраняя интригу вокруг новой пластинки.

«Мелькали молнии,

Мы на балконе голые,

Дым по квартире

Стелился волнами…» — подписала пикантные кадры Светлана./

Лободу осыпали комплиментами. «У нас новая Волочкова», «Светлана, вы нас дразните», «Ах, эти ноги даются лишь немногим», «Вообще крутая», «Волочкова отдыхает», «Ждем с нетерпением», «Потрясающий шпагат», «Лобода лучшая», «Фотки просто огонь!», «Огненная, роскошная леди», — отметили фолловеры Светланы.

НАВЕРХ