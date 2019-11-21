Сексуальнее Волочковой: Светлана Лобода в купальнике сделала поперечный шпагат на пляже

37-летняя Светлана Лобода поделилась яркими моментами отдыха на курорте. Исполнительница хита «Пуля-дура» показала провокационный образ, пишет Cosmo.
Певица гастролирует по Азии. Эксцентричная блондинка успешно выступила в Салале, втором по населению городе в Омане. После концерта поп-звезда решила расслабиться на пляже. Она провела свободное время на побережье Аравийского моря.
Светлана сделала яркие кадры на фоне живописной локации в виде пальм и песков. Она облачилась в черный слитный купальник, который хорошо сидел на ее изящной фигуре. Секс-бомба распустила волосы и позволила белокурым локонам развеваться по ветру.
«Мелькали молнии,
Мы на балконе голые,
Дым по квартире
Стелился волнами…» — подписала пикантные кадры Светлана./
Лободу осыпали комплиментами. «У нас новая Волочкова», «Светлана, вы нас дразните», «Ах, эти ноги даются лишь немногим», «Вообще крутая», «Волочкова отдыхает», «Ждем с нетерпением», «Потрясающий шпагат», «Лобода лучшая», «Фотки просто огонь!», «Огненная, роскошная леди», — отметили фолловеры Светланы.