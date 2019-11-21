Сексуальнее Волочковой: Светлана Лобода в купальнике сделала поперечный шпагат на пляже

Певица гастролирует по Азии. Эксцентричная блондинка успешно выступила в Салале, втором по населению городе в Омане. После концерта поп-звезда решила расслабиться на пляже. Она провела свободное время на побережье Аравийского моря.

Светлана сделала яркие кадры на фоне живописной локации в виде пальм и песков. Она облачилась в черный слитный купальник, который хорошо сидел на ее изящной фигуре. Секс-бомба распустила волосы и позволила белокурым локонам развеваться по ветру.

Светлана Лобода на пляже в Омане instagram.com/lobodaofficial/

Артистка прикрыла глаза от палящего солнца очками. Ее шею украсили золотые цепочки, а руку — многочисленные браслеты. Лобода села на надувной банан и продемонстрировала свою удивительную растяжку. «Не паникуем. Всё идет согласно плану», — отметила певица, намекая на скорый выход нового альбома.

Пляжный образ певицы instagram.com/lobodaofficial/

Блондинка позировала, сделав поперечный шпагат. Она подразнила поклонников строчками из своей новой композиции, сохраняя интригу вокруг новой пластинки.

«Мелькали молнии,

Мы на балконе голые,

Дым по квартире

Стелился волнами…» — подписала пикантные кадры Светлана./