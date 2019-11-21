Наталья Рудова в сексуальном мини без бюстгальтера: смотреть-не насмотреться

Наталья с подругами накануне отправилась в ресторан, где попробовала разные блюда из морепродуктов. Кинозвезда призналась, что больше всего обрадовалась любимому алкогольному напитку — личи мартини. Она сняла забавное видео, в котором обнимает бокал с коктейлем. После этого девушки отправились в клуб, где устроили зажигательные танцы под диджей-сет, пишет Cosmo.

Рудова прошлась и по магазинам. Звезда российских комедий купила сексуальный наряд, состоящий из мини-юбки и топа со спущенными рукавами. Наряд актриса надела без лифа. Наталья распустила длинные волосы и сделала минимальный макияж.

Блондинка призналась, что успела попасть в неприятную ситуацию — у нее откололся кусок переднего зуба, из-за чего испортился «профессиональный инструмент» — улыбка. Актриса в экстренном порядке нашла зубного врача, который провел ей косметическую процедуру. Выйдя из кабинета медика, Рудова похвасталась результатом.

Наталья сообщила, что на Бали у нее нет отбоя от поклонников. Во время обеда с ней флиртовал молодой мужчина, который сидел за соседним столиком. Незнакомец не решился подойти к звезде, но оставил для нее сюрприз. «Когда я попросила счет, оказалось, что мужчина его оплатил вместо меня. Он также оставил мне свой номер телефона, который передал через официанта. Очень было приятно», — кокетливо заявила блондинка.

Наталья Рудова ФОТО: Instagram

По ее словам, рядом с ней сидел еще один парень, который предложил подвезти ее на машине. «Просто шикарный, добрый день. Столько хороших людей рядом. И приятно внимание, чего скрывать», — призналась актриса.