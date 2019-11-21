Какая грация! Алена Водонаева показала тверк в мини-шортиках

Популярная российская модель Алена Водонаева порадовала подписчиков в Instagram «горячим» контентом. 37-летняя блогер опубликовала видео, на котором исполнила соблазнительный танец тверк. Знаменитость предстала перед поклонниками в «леопардовой» водолазке, джинсовых мини-шортах и черных капроновых колготках.

«Неистово радуюсь тому, что сегодня наконец-то состоится первая презентация книги!» — поделилась знаменитость в соцсети.

Поклонники Алены Водонаевой высоко оценили видео с танцами кумира. Фанатов впечатлило все: и пластика любимицы, и ее фигура и раскрепощенность. Всего за сутки ролик посмотрели более 160 тысяч человек. Комментарии под публикацией разрывались от восторженных комплиментов.

«Я залипла!»; «Тверк Водонаевой — огонь!»; «Господи, какая фигура!»; «Попа радуется!» — написали фолловеры.