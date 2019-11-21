Как встречать Новый 2020 год Крысы: приметы

От новогодней ночи во многом зависит, каким будет весь год. Узнайте приметы, которые помогут удачно встретить 2020 год и привлечь в жизнь благополучие.
2020 год будет високосным, а как известно, в високосные годы происходят события, так или иначе меняющие судьбу. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с приметами, которые помогут успешно встретить год Белой Металлической Крысы и привлечь удачу.
Главная примета — встретить Новый год без долгов. Это станет залогом благополучия и убережет от множества неприятностей.
Перед встречей Нового 2020 года нужно загадать желание. По примете, оно сбудется, если сжечь бумагу с написанной мечтой, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить до того, как бой курантов завершится.
Если пробка от шампанского улетит под стол, то в новом году неприятности будут обходить стороной.
Встретить человека в белом в Новый год — к удаче.
Споткнуться перед походом на новогоднюю вечеринку на левую ногу — к долгожданной встрече. На правую — к неприятному разговору.
1 января увидеть белую птицу — к скорому свиданию. Черную — к измене или предательству.
После боя курантов стоит выглянуть на улицу. Если первый встреченный человек — мужчина, то новый год пройдет успешно для личной жизни. Женщина — одиночество не грозит. Ребенок — возможно пополнение в семье, а также предложение руки и сердца.
Встретить Новый 2020 год нужно в хорошем настроении, иначе неприятности будут преследовать постоянно.
Удача не отвернется, если встретить Новый год с талисманом в виде крысы. Его стоит сделать самостоятельно и заговорить на удачу, чтобы капризная фортуна не отворачивалась в нужный момент.