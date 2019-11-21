Как встречать Новый 2020 год Крысы: приметы

2020 год будет високосным, а как известно, в високосные годы происходят события, так или иначе меняющие судьбу. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с приметами, которые помогут успешно встретить год Белой Металлической Крысы и привлечь удачу.

Главная примета — встретить Новый год без долгов. Это станет залогом благополучия и убережет от множества неприятностей.

Перед встречей Нового 2020 года нужно загадать желание. По примете, оно сбудется, если сжечь бумагу с написанной мечтой, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить до того, как бой курантов завершится.

Если пробка от шампанского улетит под стол, то в новом году неприятности будут обходить стороной.

Встретить человека в белом в Новый год — к удаче.

Если в новогоднюю ночь шампанское с шипением выплескивается из бутылки, то год будет полон позитивных перемен. Если же напиток не желает открываться с первого раза, то в 2020 году придется потрудиться, чтобы достичь благополучия.

Споткнуться перед походом на новогоднюю вечеринку на левую ногу — к долгожданной встрече. На правую — к неприятному разговору.

1 января увидеть белую птицу — к скорому свиданию. Черную — к измене или предательству.

После боя курантов стоит выглянуть на улицу. Если первый встреченный человек — мужчина, то новый год пройдет успешно для личной жизни. Женщина — одиночество не грозит. Ребенок — возможно пополнение в семье, а также предложение руки и сердца.

Встретить Новый 2020 год нужно в хорошем настроении, иначе неприятности будут преследовать постоянно.

Удача не отвернется, если встретить Новый год с талисманом в виде крысы. Его стоит сделать самостоятельно и заговорить на удачу, чтобы капризная фортуна не отворачивалась в нужный момент.