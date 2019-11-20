Приятель Марии Мироновой раскрыл тайну, назвав отца ее ребенка

Роды состоялись в Греции, куда актриса отправилась на позднем сроке беременности. Об отце Теодора она лишь дала небольшой комментарий: «Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями».

Актриса добавляла, что ее мужа зовут Андрей. Однако коллега актрисы Артем Хабаров на днях заявил журналистам НТВ, что поздравляет ее с рождением Теодора и знает, кто его отец. По словам Хабарова, им является 27-летний актер Андрей Сорока.

«Мы с женой их еще не поздравили, поздравления будут позже. Поздравим обязательно. Для любви нет преград. Семья и отношения — это личное дело каждого», — рассказал актер.

Известно, что Андрей Сорока родился 23 февраля 1992 года. Окончил музыкальную школу по классу гитары. В 2014-м выпустился из Екатеринбургского государственного театрального института Сейчас служит в Губернском театре, который возглавляет Сергей Безруков.