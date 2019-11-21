Гороскоп на 21 ноября: Овнов ждет плодотворный день, а Весам следует избавляться от вредных привычек

Овен

Постарайтесь все успеть в этот день – и качественно поработать, плодотворно пообщаться, и хорошенько отдохнуть.

Телец

В этот день желательно физически не перенапрягаться. Особенно важно дать отдых опорно-двигательной системе.

Близнецы

На ваших глазах может разразиться конфликт среди коллег. Постарайтесь отказаться от личных предпочтений и опирайтесь на факты.

Рак

Благоприятный период для перемен в рабочем процессе и в настроении. Вы ощутите новый прилив сил, обещает «Сегодня».

Лев

В этот день вами может овладеть чувство ревности. Старайтесь больше доверять окружающим и близким людям.

Дева

День подходит для обновления и шопинга. Не бойтесь действовать и рисковать – удача на вашей стороне.

Весы

На вас нападет трудоголизм и желание поработать. Это хороший период, чтобы избавиться от вредных привычек.

Скорпион

Смена имиджа пойдет вам на пользу. Прислушивайтесь к советам извне – они дадут ответы на важные для вас вопросы.

Стрелец

В этот день возможно неожиданное финансовое поступление, а также приятные новости издалека.

Козерог

Не стоит критиковать окружающих, лучше попридержите язык за зубами, иначе близкие на вас затаят обиду.

Водолей

Не давайте никому ложных обещаний, потому что впоследствии вам будет проблематично их выполнить.

Рыбы