По стопам мамы: 7-летняя дочь Бейонсе получила первую престижную награду

Старшая дочка культовых супругов Бейонсе и Jay-Z пошла по стопам звездных родителей. Семилетняя Блу Айви Картер была удостоена первой в своей жизни музыкальной премии Soul Train Award.

Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Звездную девочку наградили вместе с другими создателями песни Brown Skin Girl, которая входит в альбом Бейонсе «Lion King: The Gift», посвященного ремейку мультфильма «Король Лев». В этот важный для ребенка момент Бейонсе пришла поддержать дочку.