Ср, 20.11.2019
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По стопам мамы: 7-летняя дочь Бейонсе получила первую престижную награду

Бейонсе с дочерью Блу Айви Картер

ФОТО: Chris Pizzello/AP

Звездная девочка стала лауреатом Soul Train Award, передает Сегодня.

Старшая дочка культовых супругов Бейонсе и Jay-Z пошла по стопам звездных родителей. Семилетняя Блу Айви Картер была удостоена первой в своей жизни музыкальной премии Soul Train Award. 

Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Звездную девочку наградили вместе с другими создателями песни Brown Skin Girl, которая входит в альбом Бейонсе «Lion King: The Gift», посвященного ремейку мультфильма «Король Лев». В этот важный для ребенка момент Бейонсе пришла поддержать дочку.

Отметим, что сингл Brown Skin Girl является одной из самых популярных песен 2019 года.

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