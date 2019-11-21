Самый необычный остров Эстонии с сауной и кинотеатром: там стоит побывать!

Но Ратас приехал туда совсем не развлекаться. Он приехал посмотреть, как ведутся строительные работы по восстановлению исторического маяка, который на самом деле очень необходим. Без двух миллионов евро, выделенных на его реставрацию, маяк бы просто развалился, а точнее кирпичная стена.

Журналисты вместе с Ратасом посетили этот остров, где нет людей и магазина, там есть лишь маяк, отель, баня и кинотеатр. Потребление электричества на острове тоже придется ограничить. Не каждый сможет провести там целую неделю. Иногда на острове проводятся Недели ресторанов, куда привозят посетителей, в этом году их было 300 человек.

Напомним, что известная журналист Керту Юккум в 2016 году провела на этом острове целую неделю. Красотка вела блог и рассказывала читателям порталов Limon и Elu24 о своих приключениях.