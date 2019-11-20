Сын Елены Яковлевой избавляется от татуировок на лице

Денис решил свести татуировки на лице. Как правило, это делается с помощью лазера, но такие процедуры весьма дорогие. 27-летний сын актрисы обратился в одну из московских клиник. Чтобы получить чистое лицо, придется потратить около 150 тысяч рублей (2123 тысячи евро), но Денису сделали хорошую скидку.

«Процедуру проводят на лазерном оборудовании общей стоимостью 35 миллионов рублей (около 495 367 тысяч евро). На другом не будет эффекта или будут ожоги. В нашей клинике, кстати, часто удаляют ошибки прошлого знаменитости, но, к сожалению, не все разрешают это афишировать. Денис приобрел абонемент на процедуры. Совладелец клиники Дмитрий Смирнов оказался большим поклонником творчества Елены Яковлевой, поэтому ему пошли на встречу в финансовом плане», — сообщили в клинике «СтарХиту».

Как рассказал на консультации Денис, он давно хотел избавиться от тату, так как теперь они мешают ему в жизни и работе.

«Процедура довольно болезненная, но быстрая. Денис стойко перенес первый сеанс и скоро привыкнет к боли, так как полностью чистое лицо у него будет только года через три. Нам предстоит много работы, но это того стоит. Никаких шрамов не останется», — рассказала врач клиники Дарья Соболева.

После того, как Денису почистили часть лица, он признался, что ожидал менее болезненную процедуру. За шесть минут ему удалили две татуировки. «По 10-балльной шкале боль была на уровне семи, тут прям всего сжимало. Это, конечно, терпимо, не прям кошмар», — признался Денис.