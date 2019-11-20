Видео: храбрая девушка бросилась в горящий лес, чтобы спасти раненую коалу

В последнее время в Австралии бушуют ужасные пожары, жертвами которых становятся не только люди, но и животные. Сильнее всего страдают медлительные и застенчивые коалы — символ страны, пользующийся особой любовью, передает Life.ru.
В соцсетях начал набирать популярность ролик спасения раненого животного. Тони из Нового Южного Уэльса проезжала мимо леса, желая проскочить его быстрее. И тут через дорогу прохромала коала — она явно выбралась из стены огня, стремясь спастись. Однако через дорогу ее ждал тот же пылающий кошмар, пишет Lad Bible.
Тони бросилась вслед за коалой, скинув блузку, а затем вынесла обгоревшее животное из леса. Она потушила занимающийся огонь на шерстке коалы из бутылки, а затем закутала ее в одеяло. Тони рассказала, что дальше она отвезет напуганного пушистика в реабилитационный центр для коал, где уже выхаживают несколько пациентов.