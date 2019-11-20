Модель Playboy отказалась от работы в администрации Ростова из-за шуток Павла Воли

Мне бы хотелось заступиться за администрацию Ростова-на-Дону: решение о назначении Марии Лиман руководителем пресс-службы принималось с учетом "хотелки" одного из кандидатов от ЛДПР, который не смог победить в конкурсе на должность сити-менеджера. И вдруг это появляется в эфире федерального канала. Я обратился к резидентам Comedy Club. Не уверен, предоставят ли они мне трибуну, но на месте главы городской администрации я бы подал на них в суд за клевету.