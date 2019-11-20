Модель Playboy отказалась от работы в администрации Ростова из-за шуток Павла Воли

На днях на телеканале "ТНТ" вышел новый выпуск Comedy Club, в котором 40-летний Павел Воля выступил со своим традиционным стендапом. На сей раз выступление шоумена было посвящено выдвижению 25-летней модели Playboy Марии Лиман на пост главы пресс-службы Ростова (ее родного города), пишет Сплетник.
В своем стендапе Павел на большом экране показал фотографии из Instagram Марии Лиман, на которых она позирует без нижнего белья, и в свойственной себе ироничной манере отметил, что все эти кадры, судя по всему, и есть ее резюме. Воля также высмеял чиновников, которые регулярно предлагают занять серьезные должности известным Instagram-моделям.
Я хотел бы обратиться к депутатам. Вы там что? Вы думали, мы ничего не заметим? Уважаемые чиновники, вы серьезно? Никто не пришел к вам на собеседование, и вам пришлось ловить людей на улице?
Обратился Павел Воля в выступлении и к самой Марии Лиман:
Дорогая Мария, если вы выкладываете такие фотографии, то хотя бы пишите под ними соответствующий политику комментарий. Допустим: "Вчера протестировала ростовскую молочную продукцию. Вкусно, пальчики оближешь".
Ответ Марии не заставил себя долго ждать. Сначала модель опубликовала в своем микроблоге фото, на котором ее обнаженное тело покрыто взбитыми сливками. В посте под ним Лиман рассказала, что посмотрела новый стендап Павла Воли и нашла его довольно забавным:
Вчера протестировала ростовскую молочную продукцию. Вкусно, пальчики оближешь. Я, конечно, понимаю, что Паша говорил о серьезных вещах, но это было очень смешно.
Сразу после этого интернет-пользователи принялись активно обсуждать факт выдвижения Марии Лиман на должность пресс-секретаря Ростова. В комментариях модель подверглась серьезной критике и осуждению — такая реакция фолловеров через несколько дней заставила модель публично отказаться от должности в администрации города.
Ваша заявка принята! По многочисленным просьбам трудящихся я остаюсь учиться в Лондоне, а вопрос о кресле пресс-секретаря переносится. Мои поздравления, Ростов,
— сообщила Мария в своем Instagram.
Кстати, сотрудники администрации Ростова также уже отреагировали на новый стендап Павла Воли. На эту тему высказался депутат ростовской гордумы Анатолий Котляров — он заявил, что предложение занять должность главы пресс-службы города поступило Марии Лиман по недоразумению:
Мне бы хотелось заступиться за администрацию Ростова-на-Дону: решение о назначении Марии Лиман руководителем пресс-службы принималось с учетом "хотелки" одного из кандидатов от ЛДПР, который не смог победить в конкурсе на должность сити-менеджера. И вдруг это появляется в эфире федерального канала. Я обратился к резидентам Comedy Club. Не уверен, предоставят ли они мне трибуну, но на месте главы городской администрации я бы подал на них в суд за клевету.