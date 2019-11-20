Чашечка мочи после ванны со льдом: Мадонна шокировала новым видео

В ролике, опубликованном в Instagram, певица сначала лежит в ледяной ванне после выступления в рамках своего тура Madame X, а потом приступает к уринотерапии. В микроблоге поп-королева сказала (или пошутила), что чашка жидкости, которую она выпила, на самом деле является ее мочой.

Судя по всему, звезда вдохновилась книгой 1945 года британского натуропата Джона Армстронга. В ней автор утверждал, что моча полезна и способна вылечить все возможные и невозможные заболевания.

А вот чтобы избавиться от синяков и отеков, певица принимает ледяные ванны.

Ледяные ванны помогают быстрее восстанавливаться, они невероятно полезны для мышц,

— написала исполнительница.