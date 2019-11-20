Муж узнал, сколько жена выиграла в лотерею, и сбежал, забрав билет

23-летняя Порнтида Чамнанвет из Бангкока (Таиланд) написала заявление в полицию, пожаловавшись на своего мужа. Девушка рассказала, что они с 34-летним супругом работали на местной фабрике и несколько раз покупали лотерейные билеты. Один из них, который выбрала Порнтида, оказался выигрышным, пишет AsiaOne.

Wife chooses winning lottery ticket, husband flees WITH the winning ticket - more at https://t.co/TTEy7ZtHB4 #Thailand

PHOTO: Pornthida Chamnanwet with her formal complaint about the missing winning lottery ticket, and her husband who stole it - Sutthiwit Chayutworakan



A 3... pic.twitter.com/Q1SNFLMsjf — The Thaiger (@ThaigerNews) 18 November 2019

Счастливой паре предстояло забрать шесть миллионов батов (около 180 тысяч евро). При этом девушка согласилась разделить выигрыш поровну. Влюбленные зарегистрировали свою победу в полицейском участке и сфотографировались на память. Однако успех так вскружил голову супругу, что он потребовал, чтобы ему досталось четыре миллиона (около 120 тысяч евро). А когда жена не согласилась, устроил скандал, а потом и вовсе сбежал со съемной квартиры, прихватив выигрышный билет.

Till wealth do us part: Thai man flees from wife after winning $270,000 lottery https://t.co/pkSc4nnk3o pic.twitter.com/KLHH096Xtu — AsiaOne (@asiaonecom) 20 November 2019