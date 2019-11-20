Первая мужская противозачаточная инъекция успешно испытана

Первая в мире противозачаточная инъекция для мужчин, которая вводится в половые органы, почти готова. Как сообщает The Sun, она успешно прошла клинические испытания в Индии. Это щадящая альтернатива традиционной вазэктомии, контрацептивный эффект от которой длится около 13 лет.

Мужское противозачаточное средство представляет собой инъекцию полимера, который эффективно блокирует сперматозоиды, не давая им выйти из семенников. Такое новшество не только защитит от нежелательной беременности, оно также снижает риск заражения ЗППП.

Как сообщил отвечающий за проект доктор Р. С. Шарма, продукт готов и ожидает только одобрения со стороны правительства. В клинических испытаниях участвовали 303 добровольца. Вероятность успеха оценивалась в 97,3%, побочные эффекты отсутствуют.

Продукт можно смело назвать первым в мире мужским контрацептивом,

— говорит индийский доктор.