Рецепт сезона: как смешать красное вино с горячим шоколадом

Красное вино и шоколад — отличное сочетание, как ни крути (и как бы нам ни пытались каждый раз доказать обратное). Союз этих двоих, очевидно, был заключен на небесах, приблизительно как у картошки фри с пивом.

Так почему бы не объединить их в одно декадентское удовольствие? Этот невероятно вкусный напиток требует всего нескольких простых ингредиентов, поэтому его так легко сделать дома.

Ингредиенты

1,5 стакана молока

1/3 стакана порубленого черного шоколада

1 стакан красного вина

Как готовить

Смешай 1,5 стакана молока (мы рекомендуем 2% жирности) и треть стакана поломанного на мелкие кусочки темного шоколада в кастрюле на среднем огне. Помешивай, пока смесь полностью не растворится и не станет однородной и густой.

Добавь в кастрюлю 1 стакан полусухого или сухого красного вина (что-то насыщенное, например, Каберне-совиньон) и продолжай помешивать.

Сними с огня, разлей по кружкам и укрась сверху зефиром или взбитыми сливками.