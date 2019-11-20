Ср, 20.11.2019
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Рецепт сезона: как смешать красное вино с горячим шоколадом

Горячий шоколад. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Нет никаких причин, чтобы не сделать вечер еще уютнее, утверждает Playboy.

Красное вино и шоколад — отличное сочетание, как ни крути (и как бы нам ни пытались каждый раз доказать обратное). Союз этих двоих, очевидно, был заключен на небесах, приблизительно как у картошки фри с пивом.

Так почему бы не объединить их в одно декадентское удовольствие? Этот невероятно вкусный напиток требует всего нескольких простых ингредиентов, поэтому его так легко сделать дома.

Ингредиенты

  • 1,5 стакана молока

  • 1/3 стакана порубленого черного шоколада

  • 1 стакан красного вина

Как готовить

Смешай 1,5 стакана молока (мы рекомендуем 2% жирности) и треть стакана поломанного на мелкие кусочки темного шоколада в кастрюле на среднем огне. Помешивай, пока смесь полностью не растворится и не станет однородной и густой.

Добавь в кастрюлю 1 стакан полусухого или сухого красного вина (что-то насыщенное, например, Каберне-совиньон) и продолжай помешивать.

Сними с огня, разлей по кружкам и укрась сверху зефиром или взбитыми сливками.

Свернитесь с возлюбленной на диване в ваших любимых удобных свитерах и наслаждайтесь идеальным вечером!

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