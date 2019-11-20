Область на теле, которую нужно мыть каждый день, но многие этого не делают

На нашем теле есть стратегически важные области, которые требуют более тщательного, чем все остальное, намыливания. В их числе паховая область, подмышки и область под грудью у женщин.
Но у каждого человека есть одна маленькая деталь, которую нужно мыть с мылом каждый день. И это пупок.
Исследования показали, что в пупке скрывается около 60 штаммов бактерий, которые в этом теплом и сыром пространстве чувствуют себя максимально комфортно. Добавим сюда омертвевшие клетки (которые не удаляются ни мочалкой, ни скрабом), пот и грязь — и получим совершенно идеальную среду для того, чтобы бактерии множились.
Еще несколько важных правил очищения пупка
- Не ковыряйтесь в нем ватными палочками. Это не только не гарантирует чистоту, но и увеличивает риск повреждения тканей и, как следствие, воспалительных процессов.
- Не используйте для очищения щетки и мочалки. Это агрессивное воздействие, которое потенциално травмоопасно. Если для ощущения полной чистоты очень хочется чем-то туда залезть, максимум это может быть свернутый в несколько раз ватный диск.
- Выбирайте антибактериальное мыло, если у вас пирсинг. Как и любой прокол, этот требует бережного ухода и аккуратного отношения. Но поскольку заживить в случае чего рану в пупке будет значительно сложнее, используйте антибактериальные средства постоянно.