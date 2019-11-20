Область на теле, которую нужно мыть каждый день, но многие этого не делают

Но у каждого человека есть одна маленькая деталь, которую нужно мыть с мылом каждый день. И это пупок.

Исследования показали, что в пупке скрывается около 60 штаммов бактерий, которые в этом теплом и сыром пространстве чувствуют себя максимально комфортно. Добавим сюда омертвевшие клетки (которые не удаляются ни мочалкой, ни скрабом), пот и грязь — и получим совершенно идеальную среду для того, чтобы бактерии множились.