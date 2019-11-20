Ср, 20.11.2019
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Это хит! Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе выпустили первый совместный сингл

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

54-летний Валерий Меладзе и 40-летняя Альбина Джанабаева выпустили первую совместную песню. Звездная пара сообщила поклонникам на своих страницах в Instagram о выпуске своего дуэтного сингла под названием "Мегаполисы", пишет Сегодня.

Автором нового хита стал не брат Валерия Константин Меладзе, а Мария Якубовская – ее слова легли на музыку Вячеслава Бодолика.

И вы, и мы этого давно ждали,

– анонсировала премьеру песни Альбина в своем микроблоге.

Поклонники бурно отреагировали на выпуск первого совместного сингла звездной пары. В своих комментариях они похвалили новую работу Джанабаевой и Меладзе, а также в очередной раз отметили, что они идеально друг другу подходят — как в жизни, так и на сцене.

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