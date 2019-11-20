Это хит! Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе выпустили первый совместный сингл

Автором нового хита стал не брат Валерия Константин Меладзе, а Мария Якубовская – ее слова легли на музыку Вячеслава Бодолика.

И вы, и мы этого давно ждали,

Поклонники бурно отреагировали на выпуск первого совместного сингла звездной пары. В своих комментариях они похвалили новую работу Джанабаевой и Меладзе, а также в очередной раз отметили, что они идеально друг другу подходят — как в жизни, так и на сцене.