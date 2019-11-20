В Сети обсуждают округлившийся живот Ани Лорак: видеофакт

В честь завершения тура "Дива" Ани Лорак поделилась кадрами с концерта, после которых поклонники заподозрили 41-летнюю во второй беременности.

Слухи о том, что певица в положении, бытуют уже давно. Отметим, что после развода с супругом Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак закрутила роман с молодым российским артистом Егором Глебом. Поэтому все подозрения поклонников могут быть оправданными.

На опубликованном видео Каролина запечатлена в концертных костюмах и местами действительно просматривается округлившийся животик. Но в комментариях подписчики разделились на два лагеря – одни считают, что артистка действительно беременна, а другие утверждают, что были на концерте и никаких изменений в фигуре не заметили.