В Сети обсуждают округлившийся живот Ани Лорак: видеофакт

Популярная певица Ани Лорак снова оказалась в центре внимания. Фанаты активно обсуждают возможную вторую беременность артистки. А поводом для дискуссий стало опубликованное видео на официальной странице звезды в Instagram, пишет Сегодня.
В честь завершения тура "Дива" Ани Лорак поделилась кадрами с концерта, после которых поклонники заподозрили 41-летнюю во второй беременности.
Слухи о том, что певица в положении, бытуют уже давно. Отметим, что после развода с супругом Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак закрутила роман с молодым российским артистом Егором Глебом. Поэтому все подозрения поклонников могут быть оправданными.
На опубликованном видео Каролина запечатлена в концертных костюмах и местами действительно просматривается округлившийся животик. Но в комментариях подписчики разделились на два лагеря – одни считают, что артистка действительно беременна, а другие утверждают, что были на концерте и никаких изменений в фигуре не заметили.
"Каролина, вы ждете ребеночка? Животик кругленький", "Я вчера была на шоу "Дива" и никакого животика у Каролины нет", "Мне тоже так кажется, в последнее время в видео разных у нее животик", "Очевидно, нет, если уже расписан гастрольный график на следующий год", – пишут фоловеры в комментариях.