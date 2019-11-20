Ср, 20.11.2019
Григорий Лепс: «Есть три места, где я хотел бы умереть, одно из них – Юрмала» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Цискаридзе два раза вызывали скорую из-за приступа

Николай Цискаридзе

ФОТО: Alexander Demianchuk/TASS

45-летнему народному артисту РФ Николаю Цискаридзе стало плохо накануне, сообщает «МК».

Как сообщает телеграм-канал «112», экс-солисту балета Большого театра два раза вызывали скорую помощь: утром и днем. 

Приезжавшие врачи диагностировали у Цискаридзе аллергическую реакцию на фоне стресса. В сообщении говорится, что артисту предлагали госпитализацию, но он отказывался.

При этом вечером, когда Цискаридзе вновь почувствовал себя неважно, он уже самостоятельно поехал в одну из санкт-петербургских больницу. Там артисту оказали необходимую помощь, но оставаться в лечебном учреждении Цискаридзе вновь отказался и уехал домой, когда ему стало лучше.

НАВЕРХ