Цискаридзе два раза вызывали скорую из-за приступа

Приезжавшие врачи диагностировали у Цискаридзе аллергическую реакцию на фоне стресса. В сообщении говорится, что артисту предлагали госпитализацию, но он отказывался.

При этом вечером, когда Цискаридзе вновь почувствовал себя неважно, он уже самостоятельно поехал в одну из санкт-петербургских больницу. Там артисту оказали необходимую помощь, но оставаться в лечебном учреждении Цискаридзе вновь отказался и уехал домой, когда ему стало лучше.