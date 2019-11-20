Видео: доктор Мясников назвал пять симптомов смертельной болезни

По словам мемдика, в срочном порядке обратиться за консультацией к врачу необходимо при возникновении болевых ощущений в груди и внезапной слабости, особенно, если они сопровождаются одышкой и обильным потоотделением. Мясников заявил, что именно так проявляет себя инфаркт.

К слову, чтобы спасти жизнь такого пациента, потребуется два часа, поэтому медлить с вызовом скорой помощи крайне опасно. Кроме того, о сердечных недугах свидетельствует одышка, которая появляется в неожиданной ситуации, а именно без эмоциональных и физических нагрузок.

Еще один предвестник смерти - головокружение с удвоением изображения в глазах (диплопия). Это симптомы менингита и рассеянного склероза. Внезапные приступы сильной головной боли могут также указывать на аневризм, рак и менингит.

Пятым, смертельно опасным симптомом, по словам врача, является резкая боль в животе с тошнотой и рвотой. Они говорят о множестве опасных заболеваний, например, панкреатите, тромбозе, аппендиците и мерцательной аритмии.