Ср, 20.11.2019
Галерея: в Таллинне с аншлагом прошел юбилейный концерт «Наутилус Помпилиус» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Потеряла голову от любви: оленя постигла неудача, когда он пытался совокупиться со скульптурой оленихи

Олень. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Marcin Mierzejewski/PantherMedia

Рогатый зверь хотел любви, а получил лишь разочарование, пишет ТСН.

В Эльдорадо (Иллинойс, США) олень воспринял статую за оленью самку и пытался совокупиться с ней, однако случайно ее сломал. Видео забавного инцидента опубликовал паблик ViralHog.

Частный двор местных жителей украшали две статуи – оленихи и волка. На территорию зашел красавец-олень и положил глаз на статую, которую воспринял за настоящее животное. Рогатый обнюхал свою избранницу и приступил к делу. Олень забрался на любимую и пытался с ней совокупиться, однако она не отвечала взаимностью и вообще никак не реагировала. Когда герой-любовник пытался как-то пристроится к капризной невесте, у нее вдруг отвалилась голова.

Олень такого поворота никак не ожидал и начал озадаченно нюхать оторванную голову любовницы. Чем завершилась эта история, к сожалению, неизвестно – видео закончилось на самом интересном.

НАВЕРХ