Потеряла голову от любви: оленя постигла неудача, когда он пытался совокупиться со скульптурой оленихи

В Эльдорадо (Иллинойс, США) олень воспринял статую за оленью самку и пытался совокупиться с ней, однако случайно ее сломал. Видео забавного инцидента опубликовал паблик ViralHog.

Частный двор местных жителей украшали две статуи – оленихи и волка. На территорию зашел красавец-олень и положил глаз на статую, которую воспринял за настоящее животное. Рогатый обнюхал свою избранницу и приступил к делу. Олень забрался на любимую и пытался с ней совокупиться, однако она не отвечала взаимностью и вообще никак не реагировала. Когда герой-любовник пытался как-то пристроится к капризной невесте, у нее вдруг отвалилась голова.