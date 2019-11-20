Это бомба: концерт самого культового рэпера России уже в это воскресенье в клубе Cathouse!

Статус Алексея Долматова не меняется с годами. Поэт московских улиц, чей дебютный «Город Дорог» влюбил в себя целое поколение слушателей, редко дает интервью, неохотно делится планами на будущее и предпочитает скрывать свою жизнь от посторонних. Но в то же время постоянно оказывается в центре различных скандалов и происшествий, тем самым уже более десяти лет оставаясь на пике популярности и внимания слушателей - его новых треков все так же сильно ждут, а на концерты выстраиваются очереди. 24 ноября Гуф привезет в Таллинн большую сольную программу, которая включит в себя как новое так и давно полюбившееся старое. Отца российской хип-хоп революции, видимо, как и всегда, в Эстонии ждёт аншлаг.