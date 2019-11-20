Ср, 20.11.2019
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Это бомба: концерт самого культового рэпера России уже в это воскресенье в клубе Cathouse!

Рэпер Гуф

ФОТО: Промо

24 ноября в ночном клубе Cathouse выступит российский рэп-исполнитель GUF.

GUF - российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник культовой группы Centr, основатель лейблов ZM Nation и «ЦАО Records» - это не просто креативный персонаж, завоевавший себе имя на российской хип-хоп сцене, но по-настоящему культовая фигура в музыкальной индустрии.

Статус Алексея Долматова не меняется с годами. Поэт московских улиц, чей дебютный «Город Дорог» влюбил в себя целое поколение слушателей, редко дает интервью, неохотно делится планами на будущее и предпочитает скрывать свою жизнь от посторонних. Но в то же время постоянно оказывается в центре различных скандалов и происшествий, тем самым уже более десяти лет оставаясь на пике популярности и внимания слушателей - его новых треков все так же сильно ждут, а на концерты выстраиваются очереди. 24 ноября Гуф привезет в Таллинн большую сольную программу, которая включит в себя как новое так и давно полюбившееся старое. Отца российской хип-хоп революции, видимо, как и всегда, в Эстонии ждёт аншлаг.

Внимание! До 22-го ноября включительно цена на ВИП билеты со скидкой -30%. Для получения скидки необходимо ввести кодовое слово TRUE на странице мероприятия в Piletilevi.

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