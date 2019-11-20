Смотрите, что вытворяет! Известная эстонская красотка спустилась с крыши экстремальным способом

В эфир передачи Юккум ворвалась прямо с крыши, спускаясь по канату. Для нее это совершенно не новое явление - 1 января 2019 года красотка оказалась на вершине горы. В эфире программы Керту расскажет также о ее ссоре с возлюбленным во время поездки, когда они сидели о разным отелям и 7 часов вообще никак не общались друг с другом. Почему она не поехала в таком случае одна? Это не самый безопасный регион.