Ср, 20.11.2019
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Фото: самая красивая женщина-трансгендер в мире вышла на красную дорожку в прозрачном платье

В Лос-Анджелесе вечером в понедельник состоялась премьера комедийного боевика режиссёра Элизабет Бэнкс “Ангелы Чарли", который является прямым продолжением одноименного телесериала и третьим полнометражным фильмом франшизы.

На красную ковровую дорожку вышли главные звезды ленты –  Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска, исполнившие главные роли, а также другие знаменитости, среди которых оказались – звезда сериала "Оранжевый – хит сезона" Лаверна Кокс и модель Кара Дель Торо.

А еще среди гостей была Джиджи Горджес! 

ФОТО: LCLA/Broadimage/LCLA/Broadimage

Джиджи Горджес - обладательница соблазнительной внешности, звезда красных дорожек и бьюти-блогер, собравший на своем YouTube-канале 2,7 млн человек. Но когда-то роскошная блондинка была обычным провинциальным пареньком из Монреаля, выросшим в строгой семье.

Еще в школе мальчик начал понимать, что отличается от других.

Меня унижали с начальной школы еще до того, как у меня появилось хоть какое-то понимание о сексуальных меньшинствах. Мне нравилось проводить время с девочками, но для других это было удобным поводом для того, чтобы продолжить свои издевки,

- поделилась звезда в одном из интервью. 

Сейчас блондинка - желанная гостья многих мероприятий и шоу. В 2017 британский журнал FRONT назвал девушку одной из самых красивых транссексуалок. 

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