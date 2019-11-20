Фото: самая красивая женщина-трансгендер в мире вышла на красную дорожку в прозрачном платье

В Лос-Анджелесе вечером в понедельник состоялась премьера комедийного боевика режиссёра Элизабет Бэнкс “Ангелы Чарли", который является прямым продолжением одноименного телесериала и третьим полнометражным фильмом франшизы.
На красную ковровую дорожку вышли главные звезды ленты – Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска, исполнившие главные роли, а также другие знаменитости, среди которых оказались – звезда сериала "Оранжевый – хит сезона" Лаверна Кокс и модель Кара Дель Торо.
А еще среди гостей была Джиджи Горджес!
Джиджи Горджес - обладательница соблазнительной внешности, звезда красных дорожек и бьюти-блогер, собравший на своем YouTube-канале 2,7 млн человек. Но когда-то роскошная блондинка была обычным провинциальным пареньком из Монреаля, выросшим в строгой семье.
Еще в школе мальчик начал понимать, что отличается от других.
Меня унижали с начальной школы еще до того, как у меня появилось хоть какое-то понимание о сексуальных меньшинствах. Мне нравилось проводить время с девочками, но для других это было удобным поводом для того, чтобы продолжить свои издевки,
- поделилась звезда в одном из интервью.
Сейчас блондинка - желанная гостья многих мероприятий и шоу. В 2017 британский журнал FRONT назвал девушку одной из самых красивых транссексуалок.