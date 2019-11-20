Роскошная! Кейт Миддлтон блистает в вечернем платье с прозрачными вставками

На днях в лондонском театре Палладиум состоялся благотворительный вечер Royal Variety Performance, который посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон. Для торжественного мероприятия оба выбрали изысканные наряды. Принц надел классический черный костюм, белую рубашку и бабочку, а Кейт остановила свой выбор на роскошном вечернем платье Alexander McQueen. Наряд был исполнен из ткани телесного цвета, которая была расшита черным кружевом. В результате создавалось впечатление прозрачных вставок, словно оголяющих тело герцогини. Впрочем, присмотревшись, становится понятно, что наряд Кейт — чинный и сдержанный.