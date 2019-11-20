Ср, 20.11.2019
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После просмотра этих снимков вы больше не будете ездить в общественном транспорте с серьезным лицом

Литовец собирает забавные снимки из общественного транспорта

ФОТО: Ekraanitõmmis Facebookist

В Литве есть популярная группа в Facebook «Humans of Trūlai», где собраны увлекательные фотографии, сделанные в общественном транспорте.

«Никогда еще не было так весело в троллейбусах», — указано в описании страницы Humans of Trūlai на Facebook

Как в Intagram, так и в Facebook группа «Humans of Trūlai» знакомит подписчиков с веселой стороной использования общественного транспорта в Литве.

Авторы призывают подписчиков делиться своими интересными историями.

«Ждем фотографий из ваших личных архивов», — призывают авторы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"When she used to call me on my cellphone"

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У страницы «Humans of Trūlai» в facebook около 90 тысяч подписчиков. Кроме снимков сделанных в общественном транспорте встречаются и интересные моменты с пешеходами.

 

В Instagram у группы «Humans of Trūlai» более 36 тысяч подписчиков. Здесь также много забавных фотографий, связанных с общественным транспортом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"pamačiau Vilniuje, patiko, bet neišdrįsau”

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dobby is no longer a free elf, he has a master

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summertime sadness begins

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Основатель группы «Humans of Trūlai» Рокас Стасевичус говорит, что начал собирать фотографии и публиковать их после одного случая в троллейбусе. Рокас ехал как-то в троллейбусе, где один из пассажиров решил закурить и начал петь блатные песни.

Когда мужчину выбросили из транспорта он весело помахал Рокасу на прощание.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kap cia yra supranti

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If it's stupid but it works, it ain't stupid.

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