После просмотра этих снимков вы больше не будете ездить в общественном транспорте с серьезным лицом

«Никогда еще не было так весело в троллейбусах», — указано в описании страницы Humans of Trūlai на Facebook

Как в Intagram, так и в Facebook группа «Humans of Trūlai» знакомит подписчиков с веселой стороной использования общественного транспорта в Литве.

Авторы призывают подписчиков делиться своими интересными историями.

«Ждем фотографий из ваших личных архивов», — призывают авторы.

У страницы «Humans of Trūlai» в facebook около 90 тысяч подписчиков. Кроме снимков сделанных в общественном транспорте встречаются и интересные моменты с пешеходами.

В Instagram у группы «Humans of Trūlai» более 36 тысяч подписчиков. Здесь также много забавных фотографий, связанных с общественным транспортом.

Основатель группы «Humans of Trūlai» Рокас Стасевичус говорит, что начал собирать фотографии и публиковать их после одного случая в троллейбусе. Рокас ехал как-то в троллейбусе, где один из пассажиров решил закурить и начал петь блатные песни.