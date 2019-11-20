После просмотра этих снимков вы больше не будете ездить в общественном транспорте с серьезным лицом

В Литве есть популярная группа в Facebook «Humans of Trūlai», где собраны увлекательные фотографии, сделанные в общественном транспорте.
«Никогда еще не было так весело в троллейбусах», — указано в описании страницы Humans of Trūlai на Facebook
Как в Intagram, так и в Facebook группа «Humans of Trūlai» знакомит подписчиков с веселой стороной использования общественного транспорта в Литве.
Авторы призывают подписчиков делиться своими интересными историями.
«Ждем фотографий из ваших личных архивов», — призывают авторы.
У страницы «Humans of Trūlai» в facebook около 90 тысяч подписчиков. Кроме снимков сделанных в общественном транспорте встречаются и интересные моменты с пешеходами.
В Instagram у группы «Humans of Trūlai» более 36 тысяч подписчиков. Здесь также много забавных фотографий, связанных с общественным транспортом.
Основатель группы «Humans of Trūlai» Рокас Стасевичус говорит, что начал собирать фотографии и публиковать их после одного случая в троллейбусе. Рокас ехал как-то в троллейбусе, где один из пассажиров решил закурить и начал петь блатные песни.
Когда мужчину выбросили из транспорта он весело помахал Рокасу на прощание.