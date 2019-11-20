Певец Вадим Казаченко требует, чтобы родной сын перестал носить его фамилию!

Голубоглазый блондин - Казаченко-младший. Филиппу два с половиной года, и он еще ни разу не видел своего отца, известного певца Вадима Казаченко, передает Светская Хроника.

Певец ушел от Ольги, когда она была беременна. А после рождения сына заявил, что готов воспитывать ребенка, если будет доказан факт его отцовства.

Через суд Ольге удалось добиться алиментов от Вадима. Заслуженный артист ежемесячно выплачивает четырнадцать тысяч рублей. Также певец обязан переводить бывшей жене до трехлетия Филиппа еще восемнадцать тысяч. При этом гонорар артиста за один корпоратив начинается от шестисот пятидесяти тысяч рублей.

ФОТО: Пятый канал, Светская Хроника