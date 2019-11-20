Русская Кардашян выбрала бикини, забыв, что оно должно хоть что-то прикрывать

На днях популярная 24-летняя модель опубликовала новые интригующие снимки. На них девушка вольготно расположилась на лежаке возле бассейна. Но фанатов заинтересовало другое, ведь, судя по подписи к фото, девушка прорекламировала купальник известного бренда.

И вот в чём загвоздка — бикини было слишком маленьким. К тому же модель выбрала такую позу, что обратить внимание на предмет гардероба было просто невозможно. В итоге единственным, что было скрыто от взгляда пользователей Сети, стало лицо Анастасии. В этом девушке помогли серебристая кепка и большие солнцезащитные очки.