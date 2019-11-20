Что во рту?! Певица Глюкоза вызвала недоумение пошлым снимком

Наталья Чистякова-Ионова опубликовала черно-белый кадр, на котором пожирает взглядом объектив, а с ее губ стекают капли воды. "Говорите, похолодало? По-моему, очень даже горячо", – игриво подписала снимок певицы.

Поклонники не оценили фото Глюкозы. "Похоже на слюни", "Боюсь спросить, а что во рту?" – написали поклонники, посчитавшие изображение пошлым.

На самом деле исполнительница зажала между губами кусочек льда. Справедливости ради, стоит отметить, что большинству подписчиков кадр пришелся по душе. Они оставили позитивные комментарии под провокационным постом.