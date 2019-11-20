Стало известно имя самой сексуальной женщины по версии журнала Maxim

Ирина Шейк ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

Бывшая возлюбленная актёра Брэдли Купера и футболиста Криштиану Роналду второй год подряд возглавляет список, в который вошло сто российских знаменитостей.

Любовь Аксенова ФОТО: Instagram

На втором месте оказалась актриса Любовь Аксёнова, а на третьем — певица Ольга Серябкина.