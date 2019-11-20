Ср, 20.11.2019
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Стало известно имя самой сексуальной женщины по версии журнала Maxim

Ольга Серябкина

ФОТО: Instagram

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк стала самой сексуальной женщиной России по версии мужского журнала Maxim, пишет Лайф.

Ирина Шейк

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

Бывшая возлюбленная актёра Брэдли Купера и футболиста Криштиану Роналду второй год подряд возглавляет список, в который вошло сто российских знаменитостей.

Любовь Аксенова

ФОТО: Instagram

На втором месте оказалась актриса Любовь Аксёнова, а на третьем — певица Ольга Серябкина.

Следом расположились модель Виктория Одинцова и актриса Яна Кошкина. Шестое место рейтинга заняла Елена Темникова, Вера Брежнева оказалась на седьмом месте, Настя Каменских получила восьмое место. Также в список вошли Анастасия Ивлеева (18-е место) и Ани Лорак (25-е место).

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