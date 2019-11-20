Пришла предупредить нас о будущем. В архивах нашли фото Греты Тунберг XIX века

На снимке, сделанном более 120 лет назад, запечатлены дети, которые несут воду из колодца. Сидящая на переднем плане девочка как две капли воды похожа на 16-летнюю Тунберг.
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Фотография была сделана в 1898 году на Юконе на северо-западе Канады.
Пользователи Сети пошутили, что на самом деле Тунберг прибыла из прошлого. Тем более что фото как раз вписывается в мировоззрение активистки.
Пришла, чтобы предупредить нас о будущем. Это единственное объяснение,
— написал один из пользователей.