Forbes подсчитал доходы Собчак, Бузовой и других звезд от рекламы в Instagram

Журнал Forbes впервые в своей истории опубликовал рейтинг самых финансово успешных российских Instаgrаm-блогеров. Первые три места заняли телеведущие.

На первом месте оказалась журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Её доход от рекламы в соцсети журнал оценил в $1,6 миллиона (1,45 миллиона евро). Собчак несколько раз в неделю размещает у себя на странице рекламные посты. Иногда реклама появляется там и по несколько раз в день. Кроме того, у неё заключены контракты с брендами Dior Make up и Bosco di Ciliegi. Их аккаунты она постоянно отмечает на фото.

Спасибо, что регулярно считаете мои деньги,

— отреагировала на эту новость Собчак в своём телеграм-канале.

Серебро в рейтинге получила телеведущая Регина Тодоренко. Она зарабатывает в этой социальной сети около $860 тысяч (780 тысяч евро). В основном Тодоренко рекламирует одежду, косметику и товары для детей.

На третьем месте оказалась телеведущая и певица Ольга Бузова. Её доход — те же $860 тысяч (780 тысяч евро). Бузова является лицом таких крупных брендов, как, например, Head&Shoulders (Procter&Gamble) и Johnson&Johnson. Суммы её контрактов могут начинаться от $200 тысяч (180 тысяч евро). Максимальный гонорар — $500 тысяч (450 тысяч евро).

Ольга Бузова ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS