Ср, 20.11.2019
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Ученые назвали главную причину появления рака

Рак в теле человека. Иллюстративное фото

ФОТО: Andreas Fülscher / PantherMedia / Andreas Fülscher

Около 20% случаев заболевания раком связаны с распространением инфекции, вирусов или бактерий, пишет Лайф.

Специалисты американского Университета Северной Каролины установили главную причину появления рака, сообщает MedicalXpress.

По словам специалистов, около 20% случаев заболевания раком связано с распространением инфекции, вирусов или бактерий. При этом главной причиной появления онкологических заболеваний является постоянное воспаление.

Ученые полагают, что рак может появиться в результате взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1.

Обычно гликопротеин выполняет защитную функцию, однако в условиях постоянного воспаления он может запустить патогенные процессы. В то же время у ряда пациентов MUC1 продолжает выполнять противовоспалительную функцию.

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