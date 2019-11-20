Ученые назвали главную причину появления рака

По словам специалистов, около 20% случаев заболевания раком связано с распространением инфекции, вирусов или бактерий. При этом главной причиной появления онкологических заболеваний является постоянное воспаление.

Ученые полагают, что рак может появиться в результате взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1.

Обычно гликопротеин выполняет защитную функцию, однако в условиях постоянного воспаления он может запустить патогенные процессы. В то же время у ряда пациентов MUC1 продолжает выполнять противовоспалительную функцию.