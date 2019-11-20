Ср, 20.11.2019
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Анастасия Заворотнюк начала играть с годовалой дочерью

Анастасия Заворотнюк.

ФОТО: Matytsin Valery / COVI

Слухи о катастрофическом ухудшении здоровья звезды «Моей прекрасной няни», похоже, оказались ложными.

Анастасия Заворотнюк, которая несколько месяцев борется с тяжелой болезнью, лечится в одном из реабилитационных центров и уже идет на поправку, сообщил друг мужа актрисы  Петра Чернышева. Медики проводят ей все необходимые процедуры, в том числе – берут кровь.

«Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток», – рассказал он корреспонденту сайта «Комсомольская правда». После чего добавил, что супруг звезды верит в ее выздоровление.  

Актрисе ставят специальные капельницы, берут кровь, насыщают ее определенными лекарствами и элементами, после чего снова вводят. Все это помогает очистить организм, чтобы он нормально работал.

Также, как отметил приятель, у Анастасии хороший аппетит. Ест она по специальной диете, рекомендованной врачами и благодаря которой ей удается постепенно избавляться от лишних килограммов. Пока лечение приостановили, и врачи наблюдают, как дальше себя поведет организм знаменитой пациентки, сообщает utro.ru.

Врачи разрешили артистке видеться с годовалой дочерью Милой. У Заворотнюк наконец-то появилась возможность провести время с малышкой, поиграть с ней. «Мила узнала маму, протянула к ней ручки», — рассказал друг семьи актрисы.
 
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