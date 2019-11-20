Анастасия Заворотнюк начала играть с годовалой дочерью

Актрисе ставят специальные капельницы, берут кровь, насыщают ее определенными лекарствами и элементами, после чего снова вводят. Все это помогает очистить организм, чтобы он нормально работал.

Также, как отметил приятель, у Анастасии хороший аппетит. Ест она по специальной диете, рекомендованной врачами и благодаря которой ей удается постепенно избавляться от лишних килограммов. Пока лечение приостановили, и врачи наблюдают, как дальше себя поведет организм знаменитой пациентки, сообщает utro.ru.

Врачи разрешили артистке видеться с годовалой дочерью Милой. У Заворотнюк наконец-то появилась возможность провести время с малышкой, поиграть с ней. «Мила узнала маму, протянула к ней ручки», — рассказал друг семьи актрисы.