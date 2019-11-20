Как знаки Зодиака ведут себя в плохом настроении

У каждого знака Зодиака плохое настроение проявляется по-своему. Астрологи рассказали, как представители разных созвездий ведут себя в таком состоянии.
В большинстве случаев источником плохого настроения являются не события, а окружающие нас люди. Обереги от злых людей помогут вам реже сталкиваться с плохим настроением.
Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец
Люди этой стихии не будут напрямую говорить о том, что их что-то расстраивает, но явно покажут всем свое плохое настроение. Если их что-то раздражает, то они не успокоятся, пока у всех вокруг тоже не испортится настроение.
Овны будут жаловаться на жизнь, рассказывать о проблеме, изливать душу до победного, пока их кто-то не остановит. Представители этого Знака часто очень сильно увлекаются, заполняя пространство жалобами, из-за чего окружающие их люди сильно устают.
Львы в плохом настроении не будут ни с кем разговаривать или попробуют сорвать на ком-нибудь свою злость. Лучше не попадаться им под горячую руку. Также не стоит их успокаивать, особенно сначала, когда эмоции еще сильны, иначе останетесь виноватыми в том, что недостаточно сильно сочувствовали им.
Люди стихии Земли в плохом настроении становятся угрюмыми. Эти знаки Зодиака точно не будут ругаться на кого-то, но заразят всех вокруг своим негативом. Их грустный вид вгонит в депрессию кого угодно.
К Тельцам в моменты отчаяния и грусти лучше не подходить. Очень опасно провоцировать их, потому что можно получить невероятную агрессию с их стороны. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют очень осторожно подбирать слова, если Тельцы не в духе.
Девам свойственно сильно преувеличивать всё, что с ними произошло. Они расскажут всё как есть, но настолько красочно, что даже самая незначительная проблема будет восприниматься как конец света. Если у Девы плохое настроение, делите всё сказанное ими на два, чтобы понять суть проблемы.
Козероги ни за что не расскажут о своих переживаниях, но будут при этом оставаться максимально угрюмыми. Это один из самых скрытных знаков Зодиака, поэтому выудить у Козерогов правду не получится. В принципе, это и не нужно, ведь вы все прочтете по их лицу.
Стихия Воздуха наделяет людей невероятным оптимизмом. Это значит, что они не будут показывать всем свое плохое настроение. Да, они станут менее разговорчивыми, если их что-то гложет, но в целом они останутся все такими же милыми и веселыми.
Близнецам не нравится, когда их жалеют. Эти люди предпочитают принимать важные решения самостоятельно, поэтому грустить им просто некогда. В плохом настроении они немного задумчивы и менее общительны.
Весы становятся очень молчаливыми, когда им грустно. Плохое настроение меняет их практически полностью. Еще они иногда начинают искать виноватых, причем среди окружающих.
Водолеи в плохом настроении очень оптимистичны, но только до того момента, пока не выясняется, что сложно найти выход из трудной ситуации. Как только эти люди понимают, что их попытки решить проблему не сработали или не сработают, они угасают и берут перерыв.
Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы
Люди стихии Воды тяжело переживают плохое настроение, но при этом им очень легко абстрагироваться от проблемы. Они умеют переключаться. Их все равно мучают сомнения и страхи, но они уже не так открыты для негативных эмоций.
Раки лучше всех умеют бороться с плохим настроением. Они просто уходят в работу. У них в голове словно кто-то говорит: «Так, ладно. Давай займемся чем-нибудь поважнее, а потом на светлую голову разберемся со всем как следует». Такое ощущение, что их уверенность нерушима.
Скорпионы начинают думать о том, из-за чего появилось плохое настроение. Они разрабатывают план борьбы с причинами, поэтому текущее состояние их мало беспокоит. Эти люди точно не станут срывать свою злобу на окружающих.