Как знаки Зодиака ведут себя в плохом настроении

В большинстве случаев источником плохого настроения являются не события, а окружающие нас люди. Обереги от злых людей помогут вам реже сталкиваться с плохим настроением.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Люди этой стихии не будут напрямую говорить о том, что их что-то расстраивает, но явно покажут всем свое плохое настроение. Если их что-то раздражает, то они не успокоятся, пока у всех вокруг тоже не испортится настроение.

Овны будут жаловаться на жизнь, рассказывать о проблеме, изливать душу до победного, пока их кто-то не остановит. Представители этого Знака часто очень сильно увлекаются, заполняя пространство жалобами, из-за чего окружающие их люди сильно устают.

Львы в плохом настроении не будут ни с кем разговаривать или попробуют сорвать на ком-нибудь свою злость. Лучше не попадаться им под горячую руку. Также не стоит их успокаивать, особенно сначала, когда эмоции еще сильны, иначе останетесь виноватыми в том, что недостаточно сильно сочувствовали им.

Стрельцам в моменты кризиса нужно побыть в одиночестве. Они из «огненной троицы» самые спокойные. Порой они уходят в себя или меняют обстановку, чтобы справиться с хандрой. Они предпочитают не жаловаться и не докучать никому своими проблемами.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Люди стихии Земли в плохом настроении становятся угрюмыми. Эти знаки Зодиака точно не будут ругаться на кого-то, но заразят всех вокруг своим негативом. Их грустный вид вгонит в депрессию кого угодно.

К Тельцам в моменты отчаяния и грусти лучше не подходить. Очень опасно провоцировать их, потому что можно получить невероятную агрессию с их стороны. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют очень осторожно подбирать слова, если Тельцы не в духе.

Девам свойственно сильно преувеличивать всё, что с ними произошло. Они расскажут всё как есть, но настолько красочно, что даже самая незначительная проблема будет восприниматься как конец света. Если у Девы плохое настроение, делите всё сказанное ими на два, чтобы понять суть проблемы.

Козероги ни за что не расскажут о своих переживаниях, но будут при этом оставаться максимально угрюмыми. Это один из самых скрытных знаков Зодиака, поэтому выудить у Козерогов правду не получится. В принципе, это и не нужно, ведь вы все прочтете по их лицу.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Стихия Воздуха наделяет людей невероятным оптимизмом. Это значит, что они не будут показывать всем свое плохое настроение. Да, они станут менее разговорчивыми, если их что-то гложет, но в целом они останутся все такими же милыми и веселыми.