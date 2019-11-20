«Устрою, мало не покажется»: Разин показал фото Леры Кудрявцевой до пластики и пригрозил ей компроматом

Напомним, Шепелев позвал замуж свою возлюбленную Екатерину Тулупову, с которой познакомился благодаря детям. В ходе переписки с подписчиками, он прямо заявил, что Лера Кудрявцева была прикрытием нетрадиционной ориентации Сергея Лазарева. Эта информация дошла до самой Леры Кудрявцевой, однако она, попытавшись связаться с Шепелевым в Instagram, поняла, что заблокирована. Этот факт довел ее до бешенства. По ее словам, она знает много информации про коллегу, но молчит из-за уважения к его сыну Платону и покойной певице Жанне Фриске.

Конфликт стал достоянием СМИ и общественности.

Продюсер Андрей Разин не стал стоять в стороне, встав на защиту отца-одиночки Шепелева, пригрозив Кудрявцевой рассказать всю правду о становлении ее карьеры.

«Кто бы как ни относился к словам Леры Кудрявцевой, но в этой ситуации я за Диму Шепелева такое ей устрою, что мало не покажется. Если бы вы знали о том образе жизни, который она вела, и то, как она попала в Москву», - написал в своем блоге Андрей Разин.

Он призвал телеведущую одуматся и оставить в покое Шепелева. «Если я рот открою, то ей вообще наступит конец. Поэтому хотелось бы надеяться, что она как можно быстрее одумается и оставит в покое Диму. Ведь он пережил страшное горе и в одиночку воспитывает своего сына. И вдруг слышит от этой непонятной личности с сомнительной репутацией такие слова. Поэтому я встану на сторону Димы и в одиночку ее просто разгромлю», - пригрозил продюсер.

Сопровождая публикацию, Разин опубликовал фото Леры Кудрявцевой с мамой, а также Дмитрия Шепелева с сыном Платоном. При этом на снимке Лера еще совсем юная и явно до пластических операций, что помимо компромата на нее также удивило подписчиков.

Через какое-то время скандальный пост по неизвестным причинам продюсер «Ласкового мая» удалил, однако публикация уже успела разойтись по Сети.

Отметим, что чуть ранее Разин обрисовал весь путь, выложенный мужчинами, которой пришлось пройти Лере до телеэкрана. Основатель «Ласкового мая» признался, что бил ее головой о батарею и называл «исчадием ада» за ее настырность в желании женить на себе ударника группы Сергея Ленюка. При этом он признался, что несмотря ни на что, девушка верно шла к лучшей жизни. «Я единственный продюсер, который бил морды таким, как Лера. Всех добил и похоронил. Но эту добить не смог. Она даже меня обхитрила. Закончилось все тем, что Лера оставила ребенка Ленюку и начала делать карьеру. Только когда сын стал совершеннолетним, она забрала его к себе. Брак с Ленюком был нужен ей исключительно для того, чтобы перебраться в Москву и войти в круги шоу-бизнеса. Ленюк попался как лох. Я знаю, за счет чего она находится на экране – за счет этого она когда-то попала в «Ласковый май». Представьте, через что она прошла, чтобы заработать свое нынешнее положение! Бесстыжая, бессовестная женщина! Исчадие ада! Любой нормальный мужик с ней с ума сойдет», – цитировало ранее «ЭГ» Разина.

После брака с Ленюком Лера переключилась на владельца магазина «Автозапчасти для всех иномарок» Матвея Морозова, который, по словам Разина, открыл ей дорогу ко всем сливкам общества. После того как его посадили, у звездной красотки появился новый ухажер, а после уже Лазарев. Ныне Лера Кудрявцева счастлива в браке с молодым и перспективным хоккеистом Игорем Макаровым.