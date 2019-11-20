Избиение Алибасова в студии «Пусть говорят» взбесило Сеть

В ходе обсуждения темы, по которой сын продюсера группы «На-На» обещал выплатить по два миллиона рублей (28 000 евро) всем своим детям на территории страны, Бари Алибасов-младший начал оправдываться, заявив, что такая сумма не означает, что он будет видеться с детьми, но после пяти лет и сдачи мутного «теста Алибасова» на гениальность он может признать детей своими.

Во время беседы в студии появилась телеведущая Виолетта Гришина, родившая Бари Алибасову-младшему дочь, а затем на съемочную площадку ворвался брат Виолетты Илья. Он был агрессивно настроен и стремительно подошел к сыну продюсера группы «На-На».

«Ты мало в прошлый раз получил что ли?» - выкрикнул он и с силой ударил оппонента ногой в живот, из-за чего Бари Алибасов-младший перелетел через диван. Затем Илья подбежал к нему, и начал наносить удары, но на помощь подоспели охранники, разнявшие драчунов.

Пользователи на YouTube не оценили актерской игры участников проекта. Многие раскритиковали шоу за «цирк», устроенный в эфире федерального канала.