«Я плакала в ванной»: звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной

«Я взялась за работу, а потом мне прислали сценарий, и тут-то поняла, в чем будет загвоздка. Я только-только окончила театральную школу, поэтому восприняла все как работу: если в сценарии есть эта сцена, то она нужна. Уговаривала себя, пыталась смириться. В первом сезоне понятия не имела, что делаю, что все это такое. Никогда прежде не была на съемочной площадке голой, да еще среди такого количества людей. Не знала, что мне делать, что от меня ждут, что я хочу. В первом сезоне снималась с мыслью, что недостойна ничего требовать и ни в чем нуждаться. Я могла плакать в ванной, а потом возвращаться на съемочную площадку и снимать сцену», — вспомнила свои съемки актриса.