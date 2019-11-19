Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

В эфире ток-шоу «На самом деле» некогда пылко влюбленные выяснили отношения на всю страну. Экс-подруга Шаляпина Татьяна Гудзева, утверждающая, что родила от него ребенка, обвинила соперницу в адюльтере. Перед телекамерами она заявила, что в соцсети ей прислали фотографии, доказывающие неверность Виталины.

Цымбалюк-Романовская начисто отвергла все обвинения, пояснив, что не знает, о каких снимках идет речь, и что если ее и засняли в компании какого-то мужчины, то это явно кто-то из друзей и коллег, коих множество. Когда компромат все же предъявили, выяснилось, что снимки сделали, когда Виталина ходила в театр с неким мужчиной. На это она парировала: пришлось, ведь Прохор не любит театры.

Однако Шаляпин не поверил. По его словам, он ранее пытался выяснять у подруги насчет встреч с другими мужчинами — слухи об этом появились в таблоидах еще летом — но она не желала объясняться.

В конце выпуска передачи в студии появился некий Николай Силуянов, который заявил, что у него роман с пианисткой: «Виталина — моя женщина!»