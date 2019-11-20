Ср, 20.11.2019
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Мать случайно включила телевизор и обнаружила пропавшую дочь

Телевизор. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Viktor Cap/PantherMedia

Американка Джилл Роузноу из Северной Каролины нашла свою дочь Элис Кроуфорд благодаря телевизионной передаче о выпавшем снеге, передает Lenta.ru.

Роузноу переключала каналы и случайно наткнулась на сюжет из Денвера, штат Колорадо, в котором бездомная рассказывала, что мерзнет на улице. Женщина узнала в ней дочь, которая летом ушла из дома. Девушка страдала от наркотической зависимости и не хотела обременять родных.

Посмотрев репортаж, мать вместе с родственниками отправилась на поиски дочери. Скиталицу искали два дня, пока случайно не обнаружили ее в туалете на железнодорожной станции. Тетя пропавшей услышала знакомый голос: Кроуфорд не могла выбраться из запертой кабинки.

Я зашла именно в этот туалет по чистой случайности и увидела, что все кабинки пусты, а последняя занята. И тут я услышала ее голос, который звал на помощь,

— пояснила родственница.

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