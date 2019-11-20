Мать случайно включила телевизор и обнаружила пропавшую дочь

Американка Джилл Роузноу из Северной Каролины нашла свою дочь Элис Кроуфорд благодаря телевизионной передаче о выпавшем снеге, передает Lenta.ru.
Роузноу переключала каналы и случайно наткнулась на сюжет из Денвера, штат Колорадо, в котором бездомная рассказывала, что мерзнет на улице. Женщина узнала в ней дочь, которая летом ушла из дома. Девушка страдала от наркотической зависимости и не хотела обременять родных.
Посмотрев репортаж, мать вместе с родственниками отправилась на поиски дочери. Скиталицу искали два дня, пока случайно не обнаружили ее в туалете на железнодорожной станции. Тетя пропавшей услышала знакомый голос: Кроуфорд не могла выбраться из запертой кабинки.
Я зашла именно в этот туалет по чистой случайности и увидела, что все кабинки пусты, а последняя занята. И тут я услышала ее голос, который звал на помощь,
— пояснила родственница.