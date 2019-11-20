Светлана Лобода в кожаном лифе и трусиках потрясла мужчин

«Суперзвезда» регулярно занимается спортом, много работает и ведет здоровый образ жизни. Всё это позволяет Светлане оставаться в превосходной форме и вызывать зависть многих коллег.

Сегодня Лобода обнародовала кадры, для которых позировала в трусиках с высокой посадкой и ремешком, а также кожаном бюстгальтере на тонких лямках. Образ довершили солнцезащитные очки, аккуратные серьги и несколько украшений на шее. Певица настолько уверена в своем подтянутом и стройном теле, что не испугалась даже рискованных кадров снизу вверх, при которых больше вероятность рассекретить недостатки фигуры.

Певица вначале в Instagram stories поделилась кадрами из аэропорта. Затем она рассказала поклонникам, что добралась до места назначения. Светлана опубликовала видео из апартаментов, из окна которых открылся вид на сверкающий ночной город. Лобода поставила геотег: Оман. Это государство на юго-востоке Аравийского полуострова, граничащее с Саудовской Аравией.

Поклонники остались в восторге от провокационных кадров известной блондинки. «Света, выкладывайте почаще свои тренировки. Мы вами вдохновляемся, и вы нами движете», «Как всегда, прекрасна», «Какая чувственная», «Света, вы сводите с ума, нереальная любовь к вам. Вы лучшая, вы любимая», «Бесподобный восторг, мои аплодисменты», «Как всегда, бомба-пушка», «Ой, как-то жарко сразу стало», — отметили фолловеры Лободы в комментариях.