Ольга Орлова показала шикарную грудь в открытом платье

41-летняя популярная певица поделилась с поклонниками пикантным снимком. Ольга Орлова позировала в соблазнительном наряде, пишет Cosmo.
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» часто радует подписчиков подробностями личной жизни и откровенными снимками. Сегодня Орлова решила показать стройную фигуру в необычном образе.
Звезда фильма «Любовь-морковь» снялась в ярком облегающем платье классического кроя, которое было украшено яркими вставками. Наряд цвета металлик имел настолько глубокое декольте, что из-под него виднелась грудь певицы. Она отметила, что порой не стоит ничего не стесняться. «Иногда нам не хватает лишь капли смелости, а ведь она может изменить всю нашу жизнь», — призвала Ольга.
Телеведущая забрала волосы назад, придерживая их руками за спиной. Тем самым она продемонстрировала обнаженные шею и плечи, а также длинную золотую цепочку. В качестве дополнительных аксессуаров звезда выбрала крупные серьги в тон цвету платья. Она также надела несколько браслетов и наручные часы.
Поклонники выразили восхищение новым образом певицы и ее бюстом. «Какая шикарная грудь», «Да вы смелая», «Потрясающие формы», — написали фолловеры.
Модельная поза со вскинутыми вверх руками — одна из самых любимых у Орловой. Недавно она приняла ее на отдыхе в Дубае.