Ольга Орлова показала шикарную грудь в открытом платье

Звезда фильма «Любовь-морковь» снялась в ярком облегающем платье классического кроя, которое было украшено яркими вставками. Наряд цвета металлик имел настолько глубокое декольте, что из-под него виднелась грудь певицы. Она отметила, что порой не стоит ничего не стесняться. «Иногда нам не хватает лишь капли смелости, а ведь она может изменить всю нашу жизнь», — призвала Ольга.