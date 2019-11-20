Альбина Джанабаева в провокационном наряде восхитила мужчин

Звезда позировала на фоне зеркальной поверхности. Исполнительница предстала в окружении собственного отражения, давай возможность рассмотреть себя в разных ракурсах. Альбина надела боди с прозрачным верхом, поверх которого накинула латексный пиджак. Ее ноги в колготках в сеточку были обуты в босоножки на каблуке. Волосы певицы собрали в стильную прическу, ей сделали красивый яркий макияж. «Доброй ночи! Мы с подругами», — сообщила Джанабаева.

Поклонники супруги Валерия Меладзе пришли в восторг от ее нового соблазнительного образа. «Такая горячая женщина на ночь — самое то», «Знаешь, Альбина, я тебя в душе уважала. Себя с тобой немного сравниваю, в плане истории тебя и Валеры. Ты за счет своих мозгов стала самой красивой звездой „ВИА Гры“», «Просто бомбезная», «Лет 20 с лишним я вас люблю», «Хороши подруги! Одна другой краше», «Все подруги как на подбор! Глаза разбегаются. Ноги (и не только) ослепительной красоты!» — написали фолловеры.