«Тебе столько не заплатят. Понял? Щенок»: голодающая Гузеева обругала дерзкого поклонника

Лариса Гузеева вот уже семь дней голодает под присмотром врачей на берегу Финского залива. Своими эмоциями и успехами в этом нелегком деле она делится в блоге. 60-летняя звезда Первого канала сообщила, что ей удается сбрасывать лишний вес в рекордные сроки, чему несказанно рада.

Гузеева сбросила три килограмма. И это только начало. Телеведущая программы «Давай поженимся!» решила поделиться секретом столь быстрого похудения. «Дорогие мои, я сбрасывала вес на голоде и набирала в два раза больше. Это порочная система! Ешьте и худейте!» - посоветовала знаменитость.

По ее словам, повар с врачом специально для нее подобрали диету. «Я давно не была такой довольной и счастливой», - хвастается актриса.

Но не все подписчики разделили радость со звездой. Некоторые фолловеры отнеслись к ее совету с подозрением, усомнившись в искренности ее слов. «Сколько вам заплатили?», - поинтересовался некий Святослав. Гузеева эмоционально отреагировала на такую дерзость. «Тебе столько не заплатят. Надо хорошо учиться и хорошо и много работать, а не пастись на страницах взрослых известных людей, считая их доход. Понял? Щенок», - сказала, как отрезала, звезда экрана.

Еще одна подписчица заметила, что лучшая диета - на натуральных овощах и фруктах. «У меня самая красивая внешность. Как у Брук Шилдс в «Голубой лагуне», потому что я всегда только на сыроедении. И не пользуюсь косметикой», - похвасталась она. На что Гузеева съязвила: «Поэтому мир о вас не знает?».