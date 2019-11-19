Чем опасен храп для мужчин и почему его нужно лечить

Люди, страдающие от апноэ — остановки дыхания, которая происходит во время храпа, — регулярно просыпаются посреди ночи. Только так организм способен восстановить дыхание. Вследствие этого у человека развивается хронический недосып, но постоянная сонливость лишь меньшее из зол. Куда серьезнее проблема, к которой она способна привести в итоге.

Еще 11 лет назад немецкие ученые установили прямую связь между апноэ и эректильной дисфункцией. Дело в том, что апноэ снижает уровень тестостерона, из-за чего впоследствии мужчина испытывает большие проблемы в сексуальной жизни. Спустя восемь лет медики вернулись к проблеме и провели очередное исследование. Оказалось, что более половины добровольцев, у которых наблюдается апноэ во сне, страдают от эректильной дисфункции.

Чуть позже из США пришли новые данные: у 4 из 10 мужчин старше 45 лет наблюдается низкий уровень тестостерона, вызванный апноэ во сне. Особое беспокойство медиков вызывает мужской храп ночью, потому что именно в это время организм вырабатывает большую часть тестостерона. Однако из-за низкого качества сна ему попросту не удается этого сделать.