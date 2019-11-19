Мастурбация хлебом и рейтинг греховных поз: каким был секс в средневековье

Все правила интимных отношений устанавливали священнослужители. Поэтому, по их наставлениям, нормальным считался лишь тот секс, который приводил к продолжению рода. Прелюбодеяние и блуд наказывали отлучением от церкви и смертью.

Женщинам в Средневековье было особенно тяжело. Им не позволяли наслаждаться сексом. Тех же, кто его имел, считали испорченным товаром.

Однако секс все же присутствовал в жизни средневековых людей. Правда, даже брак не давал людям свободу в интиме.

Миссионерская позиция была единственной приемлемой позой

Если человек жил по церковным стандартам, то миссионерская поза была его единственным выходом. Любая другая позиция могла привести к путанице в гендерных ролях. Это было недопустимо, ведь мужчина должен был доминировать и сохранять свой властный статус даже в сексуальных утехах.

Эректильная дисфункция была большой проблемой

Поскольку было важно, чтобы у людей были дети, главной проблемой было отсутствие возможности их зачать. Если у мужчины возникали проблемы с эрекцией, его пенис в буквальном смысле подвергался исследованиям церковью. В конце концов, если секс был невозможен, пару могли разлучить.

Презервативы были сделаны из кишечника и льна

Презервативы изобрели давно, однако из латекса их изготавливали не сразу. В свое время презервативы делались из мочевого пузыря или кишечника животных и были многоразовыми. Секс в презервативе не воспринимали как смертный грех. Возможно, священники были обеспокоены распространением заболеваний, передающихся половым путем.

Женщины мастурбировали хлебом

Так, мастурбация тоже была грехом. Но иногда это было просто необходимо сделать. В прошлом тоже существовали деревянные секс-игрушки, но у многих людей не было на них денег. Заменой для них стал твердый хлеб.

Анальный и оральный секс был грехом

В анальном сексе не было ничего конструктивного в глазах церкви. С его помощью нельзя завести ребенка, поэтому единственной целью этого занятия было бы удовольствие. Поскольку средневековому человеку нельзя было наслаждаться процессом, анальный секс автоматически становился грехом.

Как и анальный, оральный секс был огромным грехом в глазах Господа. Фактически, одна книга под названием «Каноны Феодора» свидетельствовала, что оральный секс — это худшая из всех утех: «Кто бы не извергал сперму в рот, это худшее зло».

Была мода на бордели

Несмотря на то, что секс в основном был грехом, в Средние века проститутки были в моде. Проституция считалась достаточно честной и важной профессией, учитывая все обстоятельства. Некоторое время церковь не отрицала существования этой профессии.

На независимых проституток смотрели искоса. Если же она была работницей борделя, то считалась продуктивным членом общества.

Богословы ранжировали сексуальные позиции на основе уровня греха

Некоторые из более либерально мыслящих богословов решили дать немного пространства для маневров. Они оценили пять сексуальных позиций от наименее до наиболее грешных. Главным критерием была их естественность, поэтому позиции расположились следующим образом:

Миссионерская На боку Сидя Стоя Догги-стайл

Тем, кто пытался завести ребенка, процесс не должен был нравиться

Единственный способ, когда секс становился законным в глазах церкви — это по зачатию ребенка. Но даже в таком случае наслаждаться процессом было запрещено, иначе он сразу же считался грехом.

Молитвы возвращали целомудрие