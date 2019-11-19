Обнаженная возлюбленная Максима Виторгана доказала, что ничем не хуже его бывшей жены

Нино приняла участие в студийной съёмке, где предстала в нескольких откровенных образах. Возлюбленная 47-летнего Виторгана опубликовала в Instagram stories ролик, на кадрах которого позирует обнажённой. Девушка лежит на полу с зачёсанными назад волосами и аккуратно прикрывает шею и грудь.

Артистка обладает модельными параметрами — рост 175, вес 53 кг, отмечает портал uznayvse.ru. Их Нино продемонстрировала, надев серый объёмный костюм на полуобнажённое тело, а потом и чёрное облегающее платье. При этом девушка принимала чувственные позы, что сделало съёмку довольно страстной.

Подписчики по достоинству оценили работу Нино, отметив, насколько она красивая и грациозная. А некоторые даже намекнули, что Виторган сделал правильный выбор.

Какая же вы красивая, стильная, харизматичная!

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Замечательная! Максу повезло)

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