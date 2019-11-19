Сколько стоит сеанс гадания и можно ли превратить предсказания в источник дохода

Я иду по улице Виру. Буквально из ниоткуда материализуется невысокая смуглая женщина. «Давай-ка я тебе погадаю», – говорит. Вокруг толпа туристов, но почему она выбрала именно меня? «Нет, спасибо, не надо», – отвечаю и пытаюсь раствориться в толпе. Однако женщина идет за мной: «Не бойся, ни копейки с тебя не возьму», – пытается взять меня за руку. Становится интересно, что такого гадалка увидела, что ей даже деньги не нужны. Однако памятуя, чем заканчиваются эти истории, решаю судьбу не искушать и вежливо отказываюсь – пусть происходящее в жизни по-прежнему остается сюрпризом.