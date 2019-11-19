«Народному Утру» - год! Ведущие Горский и Исаченко принимают поздравления

19 ноября 2018 года в 6:30 утра в эфир Народного Радио вышло утреннее драйв-шоу «Народное Утро».
Да, сегодня первый день рождения, этот праздничный день, который наступил как-то очень незаметно и быстро. Собственно, так и должно быть, если программа легкая и веселая! «Народное Утро» благодарит всех тех, кто просыпается вместе с Народным Радио и обещает, что дальше будет еще интереснее. Всё только начинается! И каждое буднее утро - Народное!
С народным утром, страна!
Поздравления ведущим можно оставить в комментариях!
Традиционно по утрам вместе с вами: Борис Горский, Алексей Исаченко и Анна Мажаева.