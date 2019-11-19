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«Народному Утру» - год! Ведущие Горский и Исаченко принимают поздравления

ФОТО: Народное Радио

19 ноября 2018 года в 6:30 утра в эфир Народного Радио вышло утреннее драйв-шоу «Народное Утро». 

Да, сегодня первый день рождения, этот праздничный день, который наступил как-то очень незаметно и быстро. Собственно, так и должно быть, если программа легкая и веселая! «Народное Утро» благодарит всех тех, кто просыпается вместе с Народным Радио и обещает, что дальше будет еще интереснее. Всё только начинается! И каждое буднее утро - Народное!

С народным утром, страна!

Поздравления ведущим можно оставить в комментариях! 

Традиционно по утрам вместе с вами: Борис Горский, Алексей Исаченко и Анна Мажаева. 

ФОТО: Промо

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