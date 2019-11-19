«Народному Утру» - год! Ведущие Горский и Исаченко принимают поздравления

Да, сегодня первый день рождения, этот праздничный день, который наступил как-то очень незаметно и быстро. Собственно, так и должно быть, если программа легкая и веселая! «Народное Утро» благодарит всех тех, кто просыпается вместе с Народным Радио и обещает, что дальше будет еще интереснее. Всё только начинается! И каждое буднее утро - Народное!